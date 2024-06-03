استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد التلفزيون الفلسطينى اليوم الاثنين، استشهاد 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم غارات على المستشفى الأوروبى جنوب قطاع غزة.

وفى الضفة الغربية، قام الاحتلال الإسرائيلى أيضا باقتحام مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

التلفزيون الفلسطيني اسرائيل خان يونس
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