حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تصدر أي قرارات بزيادة مصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكدت الوزارة، أن هناك تقارير نشرت، وحملت تفاصيلًا مغلوطة واستندت لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق.

وشددت أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.

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