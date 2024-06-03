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كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف

بوابة الفجر

يعد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة بني سويف لحظة مهمة ومنتظرة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. فقد تمثل هذه النتيجة نقطة تحول في مسيرة الطلاب الدراسية، حيث تحدد مسارهم المستقبلي في التعليم الثانوي والجامعي.

يتم نشر نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف بطرق مختلفة، حيث يتم الإعلان عنها رسميًا عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، والتي توفر وصلات إلكترونية مباشرة للاطلاع على النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع النتائج على المدارس الثانوية بمحافظة بني سويف، حيث يتمكن الطلاب من الحصول على نسخ من نتائجهم من مدرستهم مباشرة، مما يسهل عملية الوصول إليها وتسهيل عملية التحقق من النتائج.

تأتي نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 كمرحلة مهمة في حياة الطلاب، حيث يتحملون مسؤولية التفوق والنجاح، ويتوجب عليهم الاستعداد لمرحلة جديدة من التعليم الثانوي والمسار الوظيفي المستقبلي.

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة

 

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ الشرقية.
سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.
سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.
ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة

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