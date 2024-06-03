خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ إبراهيم سعيد.. وميدو يرد: "شيكابالا أسطورة"

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق رسالة نارية لـ إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق بعد مطالبته لـ شيكابالا بالاعتزال.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "إبراهيم سعيد كان زملكاوي وبيحب نادي الزمالك جدًا".

ووجه خالد الغندور رسالة لـ إبراهيم سعيد.. كيف تطالب شيكابالا بالاعتزال وأنت بعد اعتزالك كنت عايز ترجع تلعب في الزمالك تاني وزعلت من الناس اللي انتقدتك بعد مطالبتك بالعودة".

وأضاف الإعلامي أحمد حسام ميدو: "شيكابالا أسطورة نادي الزمالك، وسيظل أسطورة ـ وهو لاعب كبير وله الحق في تحديد الوقت الذي يعتزل فيه، والأسطورة مواقف ليس لها علاقة بالبطولات".