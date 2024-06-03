موراتا: إسبانيا قادرة على التتويج باليورو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أبدى ألفارو موراتا، مهاجم وقائد منتخب إسبانيا، اليوم الاثنين، تفاؤلا كبيرا قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا.

موراتا: إسبانيا قادرة على التتويج باليورو

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد، في تصريحات لوسائل إعلام الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "كقائد لهذه المجموعة، أريد أن أنقل لكم ضرورة أن تسعدوا بهؤلاء اللاعبين، لأن تركيزنا كبير على الفوز".

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وواصل: "قادرون على التتويج بكأس أمم أوروبا، وصناعة التاريخ".

وحول ارتداء شارة قيادة إسبانيا في البطولة القارية، قال: "لا أريد التفكير كثيرا في هذا الأمر، وسأحاول مساعدة الجميع، وسأبذل قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، على حد سواء".

ويسعى المنتخب الإسباني لاستعادة طعم الفوز باللقب، الغائب عنه منذ 12 عاما.

كما يأمل "لاروخا" في التتويج الرابع بالبطولة، بعد نسخ 1964 و2008 و2012.

وأوقعت القرعة إسبانيا ضمن المجموعة الثانية القوية، مع كرواتيا وإيطاليا (حاملة اللقب) وألبانيا.
 

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