حركة "ذكية" من كبار الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لدعم قيمة أسهمهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

قامت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بشراء أسهم خزينة لدعم أسعار أسهمهم في الوقت الذي يؤكد عدد من الخبراء أن أسعار الأسهم الحالية تداول اقل بكثير من القيم العادلة لها.

 

وقالت المجموعة المالية هير ميس،  إنها اشترت في جلسة أمس 2 يونيو 2024 نحو 4.5 مليون سهم خزينة، وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم الخزينة.

 

وقامت أيضا مجموعة مستشفيات كليوباترا  بشراء اسهم خزينة في جلسة تداول امس بعدد وصل إلى 200 ألف سهم.

 

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفي أكبر الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، إنها سوف تستكمل شراء أسهم الخزينة،  مشيرة إلى أنها فرصة استثمارية جيدة للاستثمار بأسهم الشركة.

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