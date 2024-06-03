كيفية اختيار المشروبات المناسبة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح تناول المشروبات الباردة ضروريًا لترطيب الجسم والتخفيف من تأثيرات الحر الشديد.

إليك بعض المشروبات الموصى بها التي تعزز الصحة وتساعد في التعامل مع الطقس الحار، وفقًا لتوصيات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:

1. عصير الليمون:

يُعتبر عصير الليمون من أبرز المشروبات الباردة التي يُنصح بتناولها خلال فصل الصيف. يساعد الليمون على مواجهة الإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما أنه غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويساهم في تحسين الهضم.

2. عصير الجوافة:

عصير الجوافة بالحليب يُعد من المشروبات المغذية التي تساعد على مواجهة الحر الشديد. يحتوي عصير الجوافة على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم مثل فيتامين C والبوتاسيوم والألياف.

3. عصير الكيوي:

يُعد عصير الكيوي خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة. يحتوي الكيوي على فيتامين C والألياف، ويمكن تناوله بالمياه العادية أو المياه الغازية لمزيد من الانتعاش.

نصائح إضافية

- تجنب المشروبات المحلاة والمصنعة: ينصح بدران بتجنب المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف أو المشروبات الغازية التي قد تزيد من مشاكل الصحة.



- الابتعاد عن المشروبات الثقيلة والساخنة: يُفضل تجنب المشروبات المثلجة مثل الآيس كريم والمشروبات الساخنة مثل القهوة، التي قد تزيد من جفاف الجلد وتقلل من إفراز العرق.

باتباع هذه النصائح، يمكن للأفراد الاستمتاع بصحة جيدة والبقاء منتعشين خلال فصل الصيف الحار.