نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدا من المؤسسة اليابانية بالقاهرة



استقبل الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الإثنين هاشيموتو أيامي مديرة المؤسسة اليابانية بالقاهرة المركز الثقافي الياباني وإيو كوجي المشرف علي المدربين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة أسيوط والمؤسسة اليابانية بالقاهرة المركز الثقافي الياباني في المجالات الأكاديمية والبحثية

وذلك بحضورالدكتورة دينا مراد، منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة، وهالة جوهر، وروان عادل المدربتين بالمؤسسة

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك بين جامعه أسيوط واليابان في المجالات الأكاديمية والبحثيه، للاستفاده من القدرات العلمية اليابانية في تنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل؛ بهدف تعزيز، وتنمية القدرة على التواصل، وتعميق المعرفة باللغة، والثقافة اليابانية، ومشاركة مجموعة متميزة، من المدربين من المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

وأعرب الدكتور جمال بدر عن سعادته الكبيرة باستقبال وفد المؤسسة اليابانية بالقاهرة في إطار التعاون القائم بينها وبين الجامعة لتعليم اللغة اليابانية بجامعة أسيوط، وتسهيل الاطلاع على الثقافة اليابانية، وتعميق العلاقات بين مصر واليابان، وتيسير الحصول على المنح الدراسية التي تقدمها اليابان للطلاب والباحثين بالجامعة، وكذلك تيسير الحياة في اليابان حال حصولهم على المنح