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عاجل| المصرية للاتصالات: لم نتلقى أي عروض رسمية للاستحواذ على أبراج تابعة للشركة من قبل السيادي السعودي

بوابة الفجر

نفت المصرية للاتصالات، تلقيها أي عروض  لبيع ابراجها لأحد الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي، مشيرة إلى أن دراسة بيع أو تأجير ابراجها لا يزال في المرحلة الاولي.

 

وجاء تعليق الشركة في بيان للبورصة المصرية، ردا حول الانباء المتداولة عن اهتمام الصندوق السيادي السعودي بالاستحواذ على أبراج تابعة للشركة.

 

وقالت الشركة في بيانها، إنها تقوم بدراسة بيع وإعادة تأجير الأبراج الخاصة بها  منذ أكثر من عام، وجاري العمل حاليا على اعداد الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار سعر الصرف مع المستشارين القانونين والماليين للشركة.

 

وأكد الشركة أن هذا الامر لا يزال في محل الدراسة ولم تقوم بتلقي أي عروض حتي الان  بهذا الشأن.

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