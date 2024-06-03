عاجل:- إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف: تفاصيل وآخر التطورات

اعلنت وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن استمرارية تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي في جميع إدارات التعليم بالمحافظة.

الطلاب وأولياء الأمور يتابعون عن كثب أحداث هذه النتيجة المهمة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي.

عملية التصحيح والتحضيرات

- تقوم مراكز الكنترول بتصحيح أوراق إجابات الطلاب بسرعة ودقة في جميع الإدارات التعليمية، بما في ذلك إدارات بني سويف، ببا، الواسطى، ناصر، سمسطا، إهناسيا، والفشن.

- العمل في مراكز التصحيح يتواصل على مدار الساعة لضمان سرعة الانتهاء من التصحيح وجودة النتائج.

تفاصيل إعلان النتيجة

- بمجرد اعتماد النتيجة، سيتم نشرها بالأسماء وأرقام الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

- يُتوقع أن يتم تحميل النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

توزيع كشوفات النتيجة

- ستُوزع كشوفات النتيجة في المدارس بعد يوم واحد فقط من إعتمادها، حيث ستكون متاحة للطلاب للاطلاع عليها ورقيًا مجانًا، في حال لم يتمكنوا من الوصول إليها عبر البوابة الإلكترونية.

استعدادات الطلاب والمجتمع التعليمي

- تعبر الإدارات التعليمية عن سعادتها بمستوى اسئله الامتحانات والمواد الدراسية الأساسية، حيث وصفت الامتحانات بأنها سهلة ومباشرة وتمتاز بالمستوى الجيد.

- تؤكد الإدارات التعليمية جاهزيتها التامة لإعلان النتيجة وتحميلها على البوابة الإلكترونية في الوقت المحدد.

بهذا، ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف بفارغ الصبر إعلان نتائجهم، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح في مستقبلهم الدراسي.