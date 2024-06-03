عاجل:- اعتماد نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف: نسبة النجاح تصل إلى 76.2%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت 76.28% لطلاب النظامي.

تقدم للامتحانات هذا العام 56،765 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 49،138 طالبًا وطالبة، حيث نجح منهم 37،482 طالبًا وطالبة.

تفاصيل النجاح حسب التخصصات

- الشهادة الإعدادية المهنية: بلغت نسبة النجاح 74.1%.

- الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع: نجحوا بنسبة 89.7%.

- شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة: حققوا نسبة نجاح 100%.

- النور للمكفوفين: سجلوا نسبة نجاح 83.3%.

- طلاب المنازل: بلغت نسبة نجاحهم 48.8%.

الاجتماع والاعتماد

جاء اعتماد نتائج الامتحانات خلال اجتماع مع هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وبحضور رؤساء قطاعات لجان النظام والمراقبة.

التهنئة والدعوة للتفوق

أعرب المحافظ عن تهانيه لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة تحقيقهم النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التفوق في المستقبل الدراسي والحياة العملية. كما أكد على أهمية الحفاظ على التفوق كتحدي رئيسي يجب على الطلاب أن يسعوا لتحقيقه، مشيرًا إلى أن التعليم يشكل أحد أبرز أولويات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

بهذا، تكتمل عملية اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب في مراحلهم الدراسية المقبلة.