عاجل:- اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة دمياط

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بوابة الفجر

اعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نتائج الدور الأول للصف الثالث الإعدادي والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع.

اليوم، اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 في محافظة دمياط، بحضور محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

تفاصيل النتائج:

وفقًا للبيان الصادر من محافظة دمياط، فإن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 31،912 طالبًا وطالبة، حضر منهم 31،377 طالبًا وطالبة، حقق منهم 26،936 طالبًا وطالبة نجاحًا بنسبة 85.8%.

للقسم المهني:

تقدم لأداء الامتحانات 532 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 503 طالبًا وطالبة، حقق منهم 439 طالبًا وطالبة نجاحًا بنسبة 87.2%.

 للمكفوفين والصم وضعاف السمع:

سجل جميع الطلاب نسبة نجاح 100%.

التهاني والتوجيهات

قدمت الدكتورة منال عوض، التهاني الخالصة للطلاب الأوائل، معربة عن أمنياتها الطيبة لهم بمزيد من التفوق والنجاح في مستقبلهم الدراسي والحياتي. 

كما قامت بالاتصال الهاتفي مع بعض الطلاب المتفوقين، مثل الطالبة مي محمد الجيوشي، الطالب عمر تامر النحاس، والطالبة نورسين أحمد دره، لتهنئتهم شخصيًا وتقديم التوجيهات اللازمة لهم للمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية.

بهذا، تكتمل عملية اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي في دمياط، مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بمستقبل مشرق ومليء بالنجاح والإنجازات.

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