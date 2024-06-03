كيفية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف للعام 2024

ينتظر أهالي محافظة بني سويف بفارغ الصبر ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وفيما يلي الخطوات البسيطة للوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت:

الرابط المتوقع لنتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف

للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، يُمكنكم متابعة صفحة "مديرية التربية والتعليم" على فيسبوك، حيث من المتوقع أن يتم نشر رابط مباشر للنتائج.

تابعوا الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى فيسبوك: ابدأ بفتح حسابك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

2. البحث عن صفحة مديرية التربية والتعليم بني سويف: ابحث عن صفحة "مديرية التربية والتعليم بني سويف" وتأكد من دخول الصفحة الرسمية.

3. تصفح المنشورات: استعرض المنشورات الموجودة على الصفحة لمعرفة موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

4. الدخول إلى الرابط الخاص بالنتائج: بمجرد ظهور النتائج، ستقدم المديرية رابطًا مباشرًا للنتائج. اضغط على الرابط المعني.

5. إدخال رقم الجلوس: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

6. عرض النتيجة: اضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض النتيجة النهائية للطالب.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكم الحصول بسهولة على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف ومتابعة تقدم أبنائكم في مسيرتهم التعليمية.