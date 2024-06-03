عاجل:- محافظ الإسماعيلية يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2023-2024 ويحتفل بالطلاب المتفوقين

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 82.81%.

الاجتماع الذي جمعه بمحمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، شهد اعتماد النتائج وتسليم التقارير النهائية.

وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في الإسماعيلية وتوابعها 27،927 طالب وطالبة، حضر منهم 27،675، ونجح 22،917 طالبًا وطالبة.

تباينت نسب النجاح بين المدارس الرسمية (81.07%)، المدارس الرسمية لغات (96.21%)، المدارس الخاصة العربية (98.7%)، والمدارس الخاصة لغات (97.37%).

تصدر قائمة العشر الأوائل في المحافظة لهذا العام الطالب شهاب سعيد محمد عبد الرحمن من مدرسة مصطفى الخياط الرسمية للغات، بمجموع 279.5 نقطة، يليه رحمة محمد غريب رضوان، وحنين حسام محمد عبد الرحمن، وروضة الشافعي حسين، بمجموع 278.5 نقطة لكل منهم.

في فئة الشهادة الإعدادية المهنية، تصدرت الطالبة دنيا محمد السيد علي بمجموع 174 من 220، بينما تصدرت الطالبة ندى محمد مصلح إبراهيم قائمة الأوائل بين الصم وضعاف السمع بمجموع 337 من 400.

كما حققت الطالبة أميرة أبوبكر محمد حلمي المركز الأول للمكفوفين بمجموع 242.5 من 280.

وفي ختام اللقاء، وجَّه محافظ الإسماعيلية التهاني لجميع الطلاب الناجحين، خاصة أوائل الثانوية، معبرًا عن تقديره لمديرية التربية والتعليم بدورها الفاعل في نجاح العملية التعليمية وتحقيق المساواة.

كما أشاد بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على النجاح، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في تأهيل الأجيال القادرة على خدمة وطنها بفخر وكرامة.