احصل عليها الان.. نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، حيث بلغت نسبة النجاح للطلبة النظاميين 76.28%.

وقد تقدم للامتحانات 56،765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49،138، ونجح منهم 37،482 طالبًا وطالبة.

نسبة النجاح للشهادات المختلفة:

- الشهادة الإعدادية المهنية: 74.1%

- الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع: 89.7%

- شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة: 100%

- النور للمكفوفين: 83.3%

- المنازل: 48.8%

جاء ذلك خلال اجتماع مع هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وحضور سليمان محمد علي وهشام سالم سالم، رؤساء أقسام لجنة النظام والمراقبة (أ) و(ب) على التوالي.