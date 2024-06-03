احصل عليها الان.. نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، حيث بلغت نسبة النجاح للطلبة النظاميين 76.28%.
وقد تقدم للامتحانات 56،765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49،138، ونجح منهم 37،482 طالبًا وطالبة.
نسبة النجاح للشهادات المختلفة:
- الشهادة الإعدادية المهنية: 74.1%
- الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع: 89.7%
- شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة: 100%
- النور للمكفوفين: 83.3%
- المنازل: 48.8%
جاء ذلك خلال اجتماع مع هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وحضور سليمان محمد علي وهشام سالم سالم، رؤساء أقسام لجنة النظام والمراقبة (أ) و(ب) على التوالي.