بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام 2024، بالإضافة إلى نتائج القسم المهني وللمكفوفين والصم وضعاف السمع، بحضور محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفقًا للبيان الصادر، تقدم نحو 31،912 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، حضر منهم 31،377، حيث نجح منهم 26،936 بنسبة نجاح تبلغ 85.8%.

أما في القسم المهني، فقد تقدم 532 طالبًا وطالبة، حضر منهم 503، ونجح 439 بنسبة نجاح بلغت 87.2%. بينما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين والصم وضعاف السمع 100%.

وفي مبادرة تقديرية، قامت المحافظ بالاتصال بالطلاب الأوائل لتهنئتهم شخصيًا، حيث شملت الاتصالات الطالبة مي محمد الجيوشي من مدرسة منارة بدر والطالب عمر تامر النحاس من مدرسة اللغات الرسمية، إلى جانب الطالبة نورسين أحمد دره من مدرسة جنة الأطفال، معبرة عن أمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في المراحل القادمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتكريم الطلاب المتفوقين ودعمهم للمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية.