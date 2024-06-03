عاجل:- محافظ الإسماعيلية.. نتائج الشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٤

صادق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث سجلت نسبة نجاح بلغت ٨٢.٨١٪.

جاء هذا القرار بعد لقاءه بمحمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في المحافظة وتوابعها ٢٧٩٢٧ طالبًا وطالبة، وحضر منهم ٢٧٦٧٥ طالبًا وطالبة، حيث نجح ٢٢٩١٧ طالبًا وطالبة بمختلف المدارس.

وفي تفاصيل النجاح، بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٨١.٠٧٪، بينما سجلت المدارس الرسمية للغات ٩٦.٢١٪ والمدارس الخاصة العربية ٩٨.٧٪، والمدارس الخاصة للغات ٩٧.٣٧٪.

وتصدَّر العشرة الأوائل للمحافظة شهاب سعيد محمد عبد الرحمن بمدرسة مصطفى الخياط الرسمية للغات، تليه رحمة محمد غريب رضوان من مدرسة الدكتور علي رضوان، وحنين حسام محمد عبد الرحمن من مدرسة السلام ع بنات.

وفي الشهادات الخاصة، أحرزت الطالبة دنيا محمد السيد علي أعلى درجة بمجموع ١٧٤ في الشهادة المهنية، وندى محمد مصلح إبراهيم حصلت على المركز الأول بمجموع ٣٣٧ في الشهادة للصم وضعاف السمع، بينما تميَّزت أميرة أبوبكر محمد حلمي في فئة المكفوفين بمجموع ٢٤٢.٥.

وفي ختام لقاءه، قدَّم محافظ الإسماعيلية التهاني للطلاب الناجحين، خاصة الأوائل، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية المقبلة، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في تيسير العملية التعليمية وضمان المساواة والعدالة لجميع الطلاب.