عاجل:- نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.5%

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 82.5%.

كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2692 طالبًا وطالبة، ونجح 2115 منهم بنسبة نجاح 78.57%.

وفي الشهادة الإعدادية للصم، بلغ عدد المتقدمين 56 طالبًا، حضر منهم 54 ونجح 51 بنسبة نجاح 94.4%. كما نجح جميع طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين البالغ عددهم 12 بنسبة نجاح 100%.

وقدمت الدكتورة نهال بلبع التهنئة لجميع الطلاب، متمنية لهم المزيد من التفوق والنجاح.

من جانبه، أوضح يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بدقة عالية. وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 111191 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110239 ونجح 90551 بنسبة نجاح 82.5%.