سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت سلطنة عُمان عن تُرحبيها بالمبادرة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون والتنسيق مع دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مؤكدةً دعمها لجميع الجهود التي من شأنها وقف العدوان والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت سلطنة عمان- في بيان لوزارة الخارجية- جميع الأطراف إلى التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة ويخفف من معاناته.
وأعربت سلطنة عمان عن أملها في أن يفضي ذلك إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قواته انسحابًا كاملًا من غزة، بما يمكن من البدء في إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إليه، وأن تكون خطوة نحو استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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