حركة المحافظين المرتقبة وتاريخها في عهد الرئيس السيسي

يكثف المحافظون جولاتهم الميدانية داخل محافظاتهم في انتظار إعلان حركة المحافظين الموسعة، التي يُرجح أن يكون موعدها في النصف الثاني من يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

تاريخ حركات المحافظين في عهد الرئيس السيسي

1. الحركة الأولى (فبراير 2015):

- شملت تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 محافظين آخرين.

- تضمنت تعيين أول نائبة محافظ من السيدات.

2. الحركة الثانية (فبراير 2017):

- اشتملت على تغيير 5 محافظين.

- تعيين أول امرأة لمنصب المحافظ، المهندسة نادية عبده كمحافظ للبحيرة.

3. الحركة الثالثة (أغسطس 2018):

- شملت تغيير 20 محافظًا والإبقاء على 5 آخرين.

- تعيين 18 نائبًا للمحافظين.

4. الحركة الرابعة (نوفمبر 2019):

- شملت تغيير 13 محافظًا وتعيين 23 نائبًا للمحافظين.

- تضمنت تعيين امرأة قبطية، الدكتورة منال عوض ميخائيل، لمنصب محافظ دمياط.

تشكيل الحكومة الجديدة

تقدمت الحكومة الحالية اليوم باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار في منصبه رئيسًا للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الرئيس على ضرورة أن تضم الحكومة وجوهًا من الخبرات والكفاءات المتميزة لمواجهة التحديات القادمة.