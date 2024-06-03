" target="_blank"> ads

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية للعام 2023-2024 بنسبة نجاح 82.81%

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 82.81%.

اعتماد النتيجة

التقى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، بالدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

تفاصيل النتائج

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها بلغ 27،927 طالب وطالبة. 

من هؤلاء، حضر 27،675 طالبًا وطالبة، ونجح 22،917 طالبًا وطالبة. وبلغت نسبة النجاح كما يلي:

- المدارس الرسمية: 81.07%
- المدارس الرسمية لغات: 96.21%
- المدارس الخاصة العربي: 98.7%
- المدارس الخاصة لغات: 97.37%

 التهنئة والتمنيات

تمنى اللواء شريف بشارة للطلاب مزيدًا من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة، وأثنى على دور مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات وأعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين جميع الطلاب.

نتيجة الاسماعيلية نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟

عاجل| مصطفى بكري يكشف الموعد المتوقع لإعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)