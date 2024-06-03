نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية للعام 2023-2024 بنسبة نجاح 82.81%

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 82.81%.

اعتماد النتيجة

التقى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، بالدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

تفاصيل النتائج

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها بلغ 27،927 طالب وطالبة.

من هؤلاء، حضر 27،675 طالبًا وطالبة، ونجح 22،917 طالبًا وطالبة. وبلغت نسبة النجاح كما يلي:

- المدارس الرسمية: 81.07%

- المدارس الرسمية لغات: 96.21%

- المدارس الخاصة العربي: 98.7%

- المدارس الخاصة لغات: 97.37%

التهنئة والتمنيات

تمنى اللواء شريف بشارة للطلاب مزيدًا من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة، وأثنى على دور مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات وأعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين جميع الطلاب.