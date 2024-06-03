مصر تدخل أكثر من 950 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" عن دخول أكثر من 950 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة، حسب ما أفاد مصدر رفيع المستوى.

وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد المصدر أن مصر تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لمواطني القطاع، وتعمل جاهدة على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في ظل التوترات الدائرة. كما شدد على استمرار مصر في الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

نفي بناء حاجز جديد على الحدود مع غزة

في خبر عاجل صباح اليوم، نفى نفس المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نية مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة، مؤكدًا عدم صحة تلك الأنباء.

الجهود المصرية للتخفيف من الأزمة في غزة

مصر تواصل العمل الدؤوب من أجل تقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها، وتظل ملتزمة بدورها الريادي في التوسط للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في المنطقة.