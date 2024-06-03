" target="_blank"> ads

محافظ الدقهلية يجتمع بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة شملت الإدارة العامة لمكتب محافظ الدقهلية وإدارة العلاقات العامة والمراسم وإدارة الإعلام وإدارة المكتب الفني وإدارة الدعم الفني وإدارة الأمن وإدارة الاتصال السياسي ومدير مكتب نائب محافظ الدقهلية، ومكتب السكرتير العام.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف سرعة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.

وأكد "مختار" ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملفات العمل داخل جميع الإدارات والمديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عملا على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وشدد "مختار" على ضرورة اضطلاع إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بمهامها في استقبال المواطنين أصحاب المطالب والشكاوى وتوجيههم للمركز التكنولوجي ومتابعة تنفيذ مطالبهم وحل شكاواهم بالتعاون مع المركز التكنولوجي والإدارات الأخرى والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار "مختار" إلى ضرورة التأكيد على الالتزام بتوقيتات محددة لإنهاء مطالب المواطنين وحل شكواهم سواء من خلال المركز التكنولوجي أو أي جهة خدمية أخرى يتم توجيه شكوى المواطن إليها من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال الإدارات المركزية.

وقال "مختار" كلنا كوادر مركزية بديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والإدارات بديوان عام المحافظة نعمل من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد “مختار” أن هناك تعاون وتنسيق مستمر ودائم فيما بين جميع الأجهزة التنفيذية والادارات المركزية وكافة إدارات ديوان عام المحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

 

 

1000251955
1000251955
1000251952
1000251952
1000251951
1000251951
السكرتير العام الادارة العامة العلاقات العامة ديوان عام المحافظة محافظ الدقهلية خدمة المواطنين احتياجات المواطنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

تأجيل دعوى انتهاء ولاية مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك لـ 2 يوليو

تعليم الجيزة يحدد مقار اعتذارات المعلمين عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024

تزوير وتبديد.. القبض على هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن 25 عاما في الأقصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟

عاجل| مصطفى بكري يكشف الموعد المتوقع لإعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)