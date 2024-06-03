محافظ الدقهلية يجتمع بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة شملت الإدارة العامة لمكتب محافظ الدقهلية وإدارة العلاقات العامة والمراسم وإدارة الإعلام وإدارة المكتب الفني وإدارة الدعم الفني وإدارة الأمن وإدارة الاتصال السياسي ومدير مكتب نائب محافظ الدقهلية، ومكتب السكرتير العام.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف سرعة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.

وأكد "مختار" ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملفات العمل داخل جميع الإدارات والمديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عملا على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وشدد "مختار" على ضرورة اضطلاع إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بمهامها في استقبال المواطنين أصحاب المطالب والشكاوى وتوجيههم للمركز التكنولوجي ومتابعة تنفيذ مطالبهم وحل شكاواهم بالتعاون مع المركز التكنولوجي والإدارات الأخرى والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار "مختار" إلى ضرورة التأكيد على الالتزام بتوقيتات محددة لإنهاء مطالب المواطنين وحل شكواهم سواء من خلال المركز التكنولوجي أو أي جهة خدمية أخرى يتم توجيه شكوى المواطن إليها من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال الإدارات المركزية.

وقال "مختار" كلنا كوادر مركزية بديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والإدارات بديوان عام المحافظة نعمل من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد “مختار” أن هناك تعاون وتنسيق مستمر ودائم فيما بين جميع الأجهزة التنفيذية والادارات المركزية وكافة إدارات ديوان عام المحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

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