نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024 قبل قليل، حيث تبلغ نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بنسبة 76.28%.

تفاصيل النتائج



- إجمالي الدرجات:يتكون مجموع الدرجات في النتيجة الإعدادية للصف الثالث من 280 درجة، موزعة بواقع 140 درجة لكل من الترم الأول والترم الثاني لعام 2024 حسب توزيع وزارة التربية والتعليم.

الحصول على النتيجة



يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2024 عبر البحث بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط المخصص.

تقسيم درجات المواد الأساسية للترم الثاني



- اللغة العربية: 40 درجة من 140 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة من 140 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة من 140 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة من 140 درجة.

- العلوم: 20 درجة من 140 درجة.



نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مراحلهم الدراسية القادمة، مع التقدير لمديرية التربية والتعليم ببني سويف على جهودها في إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية وضمان تحقيق المساواة بين جميع الطلاب.