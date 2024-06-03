نصائح هيئة الدواء المصرية لمرضى قصور الغدة الجار درقية

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورًا توعويًا هامًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، يتضمن عدة نصائح طبية لمرضى قصور الغدة الجار درقية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض قصور الغدة الجار درقية.

النصائح الطبية المقدمة

1. التثقيف الصحي: تشجيع على التعرف على مرض قصور نشاط الغدة الجار درقية وكيفية التعامل المناسب والتعايش معه.



2. الالتزام بالعلاج: ضرورة اتباع الخطة العلاجية الموصوفة بدقة من قبل الطبيب المختص.

3. متابعة الأعراض: الانتباه والمتابعة المستمرة لظهور أي أعراض جديدة قد تستدعي استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى الجراحة في الغدة الدرقية.

4. الفحوصات الدورية: ضرورة مراجعة الطبيب لإجراء تقييم دوري ومتابعة الفحوصات اللازمة لمتابعة حالة المرض.

5. التواصل الفوري: التواصل السريع مع الطبيب عند ظهور أي أعراض جديدة غير معتادة.

6. التغذية المناسبة: اتباع نظام غذائي يشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ومنخفضة الفوسفور، مثل منتجات الألبان، الخضراوات الورقية الخضراء، فول الصويا، المكسرات، والسردين.



تأتي هذه النصائح في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوعية المجتمع بأهمية الرعاية الصحية لمرضى قصور الغدة الجار درقية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الآثار السلبية للمرض.