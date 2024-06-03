مصر تشارك في المنتدى الرفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المنتدى الرفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه المركز الدولي للذكاء الاصطناعي في المغرب، التابع لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الفترة من 3 إلى 5 يونيو في الرباط، المغرب.


وينعقد المنتدى تحت شعار "الذكاء الاصطناعي كأداة دافعة للتنمية في إفريقيا" ويناقش عدة مواضيع، أبرزها المحاور الرئيسية لدور الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي في إفريقيا، وإنشاء إطار قانوني وتشريعي في إفريقيا لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والتغلب على التحديات التنموية في القارة.


وسيشهد المنتدى الاحتفال بموافقة الجلسة الثانية والأربعين من المؤتمر العام لليونسكو على إدراج المركز الدولي للذكاء الاصطناعي في المغرب تحت رعاية اليونسكو.


ويشارك في الحدث عددٌ من الوزراء المعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار ممثلي الحكومات في المنطقتين العربية والأفريقية، وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وممثلون عن شركاء التنمية والقطاع الخاص.


ويوفر المنتدى فرصًا للتعاون والشراكة بين أصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.


جدير بالذكر أن مصر تترأس مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالذكاء الاصطناعي. وستقوم وزارة الاتصالات من خلال مشاركتها في المنتدى باستعراض المستجدات التي توصلت إليها مجموعة العمل من أجل وضع استراتيجية أفريقية موحدة حول الذكاء الاصطناعي وبحث دور هذه الاستراتيجية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته للتغلب على تحديات التنمية التي تواجه القارة والمساهمة في تنفيذ أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟

عاجل| مصطفى بكري يكشف الموعد المتوقع لإعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)