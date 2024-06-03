" target="_blank"> ads

ثنائي ريال مدريد يحصدان الجوائز في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرّة خامسة عشرة قياسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) اليوم الإثنين إن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

سجّل ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2 - 0) السبت في النهائي على ملعب ويمبلي.

قال فينسيوس (23 عامًا) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى "سعيد بإحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي، لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر".

عاجل.. نجم إنبي يؤكد توقيعه مع الزمالك في يناير الماضي

متحدث الزمالك: نجهز عرضًا ماليًا لـ خالد بوطيب

ظهر فينيسيوس عشر مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة، قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.

كما أعلن الاتحاد القاري أن لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

في موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.

مواد متعلقة

حقيقة تعاقد الزمالك مع أشرف بن شرقي

خالد الغندور: الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في الموسم القادم بشرط
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟

عاجل| مصطفى بكري يكشف الموعد المتوقع لإعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)