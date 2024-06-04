حرائق الغابات تشتعل في شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله

اجتاحت حرائق الغابات مناطق واسعة في شمال إسرائيل، بعد اندلاعها نتيجة للصواريخ التي أطلقتها جماعة حزب الله من لبنان.

تعمل فرق الإنقاذ بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة للسيطرة على النيران، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ارتفاع عدد المصابين



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين إلى 11 شخصًا، بينهم 6 جنود.

كما اشتعلت النيران في بعض المنازل، مما أثار الرعب بين السكان بسبب الحرائق المستمرة منذ ساعات طويلة، والتي أدت إلى صعوبة احتواء النيران.

جهود الإطفاء والإجلاء



ذكرت خدمة الإطفاء الإسرائيلية أن أعضاءها عملوا طوال الليل في عدة مواقع، بما في ذلك بلدة كريات شمونة، حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل.

وأغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاءها حفاظًا على سلامتهم.