حقوق الأطفال بعد الطلاق: كيفية تنفيذ حكم النفقة على الأب المتقاعس

بعد انفصال الزوجين، سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق محكمة الأسرة، تواجه الأم تحديات عديدة في تأمين حقوق أطفالها، خصوصًا عندما يتقاعس بعض الآباء عن تنفيذ أحكام القضاء وسداد نفقة أبنائهم.

بعد صدور حكم نهائي من محكمة استئناف الأسرة بإلزام الآباء بدفع نفقة الصغار، تبدأ الأمهات في البحث عن طرق فعّالة للحصول على النفقة المستحقة.

كيفية الحصول على نفقة الصغار

يحدد قانون الأحوال الشخصية الطرق القانونية لتنفيذ حكم المحكمة على الأب الذي يتقاعس عن سداد النفقة لأبنائه، ومن أهم هذه الطرق:

1. حكم نهائي: يجب أن يكون الحكم النهائي قد صدر من المحكمة.

2. دعوى متجمد النفقة: تقوم المدعية بإقامة دعوى متجمد النفقة المعروفة بـ "الدفع أو الحبس".

3. محضر تحرٍّ: تُرفق المدعية دعوى "الدفع أو الحبس" بمحضر تحرٍّ من قسم الشرطة التابع للمدعى عليه، لتحديد قدرته المالية.

4. التأكد من القدرة المالية: بعد تحقق المحكمة من قدرة الشخص على الدفع، تصدر حكمًا بحبسه لمدة شهر. هذا الحكم غير قابل للطعن.

5. الحجز التنفيذي: يمكن الحجز على منقولات المدعى عليه أو سيارته، أو حجز أمواله لدى البنوك. إدارة التنفيذ بالحكم تقوم بمخاطبة البنوك لحجز أموال المدين.

إجراءات إضافية



إذا سدد المدعى عليه المبلغ المتراكم من متجمد نفقة الصغار، يسقط الحكم. كما أوضح المشرع أن دعوى الحبس تُعتبر إجراء رادعًا وسريعًا، ولا يجوز الطعن عليها بأي نوع من الطعن، وذلك حفاظًا على حقوق المطلقات والأطفال من نفقات وأجور وخلافه.