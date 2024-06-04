تخفيضات واستقرار في أسعار الأجهزة الكهربائية: عروض بالتقسيط ونصائح لاستخدام التكييف

صرح الدكتور جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، بأن هناك استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، مع تخفيضات تصل إلى 30%.

بعض الشركات تقدم عروضًا مغرية بالتقسيط دون رسوم إدارية، مما يخفف العبء المالي على المستهلكين.

استقرار الأسعار



أكد الدكتور سدرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» أن استقرار الأسعار لمدة عام على الأقل هو أمر ضروري لتحقيق استقرار في الأسواق.

وأشار إلى أن هذه التخفيضات والعروض تهدف إلى دعم المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

نصائح لاستخدام التكييف



قدم الدكتور سدرة نصائح مهمة للمواطنين حول استخدام التكييف في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

أوصى بتشغيل التكييف على درجات حرارة تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة، لضمان كفاءة الجهاز وتجنب التأثير السلبي على أدائه.