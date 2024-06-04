ارتفاع سعر سبيكة الذهب واستقرار الأسعار المحلية في مصر

شهدت اسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء، 4 يونيو 2024، ارتفاعًا عالميًا بمقدار 25 دولارًا، وذلك نظرًا لارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما تزامن هذا الارتفاع مع ترقب بيانات حول التضخم وسياسات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بلغ سعر الأونصة في آخر تحديث 2350 دولارًا.

استقرار أسعار الذهب المحلية في مصر

في السوق المحلي، استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند نحو 3105 جنيهات.

أسعار سبيكة الذهب حسب نادي نجيب

نقدم أسعار سبيكة الذهب اليوم وفقًا لتقديرات نادي نجيب، السكرتير العام لشعبة الذهب السابق، كالتالي:

- سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4386 جنيهًا.

- سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 10466 جنيهًا.

- سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 20732 جنيهًا.

- سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 40986 جنيهًا.

- سبيكة الذهب وزن 20 جراما: 81413 جنيهًا.

- أونصة الذهب: 126239 جنيهًا.

- سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 202138 جنيهًا.

- سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 403478 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب

- جنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات: 38275 جنيهًا.

قرارات البنك المركزي المصري

في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تقرر الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تعكس هذه التحديثات استمرار الاهتمام بالذهب كملاذ آمن والتأثيرات الاقتصادية العالمية على أسعاره، مما يجعل من متابعة الأسواق المالية والاقتصادية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتداولين على حد سواء.