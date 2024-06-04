" اكتشاف سرخس الجزيرة الرائع".. أكبر جينوم في العالم

تم تسجيل انجاز هائل لسرخس صغير ينمو فقط في جزيرة نائية بالمحيط الهادئ، حيث دخل هذا النبات إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب حجم جينومه الهائل الذي يفوق أي كائن حي آخر على سطح الأرض.

الخصائص الفريدة لسرخس كاليدونيا الجديدة

سرخس كاليدونيا الجديدة (Tmesipteris oblanceolata) يتميز بحمض نووي مكتظ يصل إلى أكثر من 50 مرة مما يحتوي عليه البشر، وفقًا لتقرير من هيئة الإذاعة البريطانية BBC. هذا السرخس يعتبر من النباتات العائلية التي تختلف عن الأرجل الذي يتميز بوجود أوراق حقيقية وغالبًا ما تكون ريشية الشكل.

دراسة جديدة للحمض النووي

في دراسة حديثة، كشف العلماء عن أن طول الحمض النووي داخل خلية واحدة من سرخس كاليدونيا الجديدة يمتد إلى 106 أمتار، مما يفوق الرقم القياسي السابق بنسبة 7% والذي كان مملوكًا للنبات الياباني المزهر باريس جابونيكا.

مقارنة بحجم الجينوم البشري

يبلغ حجم الجينوم البشري نحو 3.1 جيجا بايت، مما يعني أنه إذا تم تمديد الحمض النووي البشري، فإنه سيصل إلى نحو مترين فقط

ردود فعل العلماء والباحثين

أشار إيليا ليتش، المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في حدائق كيو النباتية الملكية في المملكة المتحدة، إلى أن الفريق كان مندهشًا حقًا من اكتشافهم لشيء أكبر من جابونيكا باريس، مما يدل على استمرار تطور علم الأحياء.

موقع وانتشار السرخس

يوجد السرخس فقط في كاليدونيا الجديدة، وهي منطقة فرنسية نائية في المحيط الهادئ تشهد اضطرابات بيئية.

يعكس اكتشاف السرخس الجزيرة الرائع قدرة الطبيعة على إبهارنا بتنوعها وغرابتها، ويفتح الباب أمام دراسات مستقبلية حول أثر حجم الجينوم على النباتات وكيفية تأثيرها على تكيفها مع التغيرات المناخية والبيئية.

الأبحاث المستقبلية

يبقى سؤال كبير حول كيفية نمو الجينومات وتقلصها، وما هي العواقب التطورية لهذه الظاهرة التي تمثل تحديًا مثيرًا للعلماء والباحثين في مجال علم الأحياء.