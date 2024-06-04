كيفية تأمين معلومات حساباتك المصرفية على الموبايل: نصائح مهمة من الخبير المصرفي هاني أبوالفتح

في تصريحاته لقناة «ten»، قدم الخبير المصرفي هاني أبوالفتح مجموعة من النصائح الهامة لحماية معلومات حساباتك المصرفية على الهواتف المحمولة، بهدف تجنب السرقة أو الابتزاز الإلكتروني.

النصائح لحماية معلومات حساباتك المصرفية على الموبايل



1. استخدام كلمات مرور معقدة ومتنوعة: ينصح أبوالفتح بإنشاء كلمات مرور قوية لكل تطبيق من تطبيقات الحسابات البنكية والدفع الإلكتروني على الموبايل، وتجنب استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من تطبيق.



2. تفعيل المصادقة الثنائية: هذه الخطوة توفر طبقة إضافية من الأمان عند تنفيذ أي عملية، حيث يتطلب إدخال رمز أمان ترسله الخدمة إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

3. تحديث الجهاز بانتظام: من المهم تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل دوري لضمان تصحيح الثغرات الأمنية وتقليل فرص الاختراق.

4. تجنب استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة: ينصح الخبير بتجنب الاتصال بشبكات الواي فاي العامة، مثل تلك المتوفرة في الكافيهات، حيث يمكن للمتسللين استغلالها لاختراق بياناتك.

5. متابعة الحسابات بشكل دوري: يُنصح بمراجعة حساباتك المصرفية بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود عمليات غير مصرح بها.

6. عدم حفظ كلمات المرور على الموبايل: من الأفضل عدم تخزين كلمات المرور على الهاتف، خاصةً في حال فقدانه أو سرقته.

7. الاستجابة لحالات الطوارئ: في حالة سرقة الموبايل، يجب الإبلاغ الفوري للشرطة واتخاذ إجراءات فورية مثل إلغاء البطاقات الائتمانية وتغيير كلمات المرور للتطبيقات المختلفة.



تعد هذه الإجراءات البسيطة والفعالة خطوات حيوية لحماية بياناتك المالية الحساسة على الهواتف المحمولة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على أمان حساباتك وتفادي المخاطر الإلكترونية المحتملة.