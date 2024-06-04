مجدي طلبة: بعض لاعبي الدوري "ما بتعرفش تباصي"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انتقد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أداء بعض لاعبي الدوري الممتاز في مصر بسبب الأخطاء الفنية التي يقع فيها هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية.


وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" في رأيي أن بعض لاعبي الدوري المصري ما بتعرفش تباصي وتلعب فى أندية كبيرة ولا يوجد أي تصحيح لهذه الأخطاء من جانب هؤلاء اللاعبين ".

وتابع طلبة: " تصريح حسام حسن بشأن عدم إفراز الدوري للاعب دولي "غير موفق" ويجب أن يعيد حسام حسن حساباته بشأن هذه التصريحات ".

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