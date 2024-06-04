تعرف علي مواعيد تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024

أخبار مصر
بوابة الفجر

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، آخر موعد لتشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أن قطار رقم 2040 «تالجو» «القاهرة - الأقصر» يعمل على خطوط السكة الحديد حتى يوم 27 من شهر يونيو الجاري، وقطار رقم 2041 «تالجو» «الأقصر - القاهرة» يعمل حتى 28 من نفس الشهر.
 

آخر موعد لتشغيل قطارات عيد الأضحى المبارك 2024

ونرصد في السطور التالية، آخر موعد لتشغيل قطارات عيد الأضحى المبارك 2024، التي تقرر إضافتها لمواجهة الازدحام على جميع الخطوط، على النحو التالي:
- قطار رقم 1940 «VIP» «القاهرة - أسوان»: يعمل حتى يوم 27 يونيو الجاري.
- قطار رقم 1941 «VIP» «أسوان - القاهرة»: يعمل حتى 28 يونيو الجاري. 
- قطار رقم 1946 «VIP» «القاهرة - أسوان»: يعمل يوم 14 يونيو الجاري.
- قطار رقم 1947 «VIP» «أسوان - القاهرة»: يعمل يوم 20 يونيو فقط.
- قطار رقم 1942 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان»: يعمل حتى يوم 27 يونيو الجاري.
- قطار رقم 1943 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة»: يعمل حتى يوم 28 يونيو الجاري.
- قطار رقم 1952 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان»: يعمل حتى ليلة 27 و28 يونيو الجاري.
-حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، آخر موعد لتشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أن قطار رقم 2040 «تالجو» «القاهرة - الأقصر» يعمل على خطوط السكة الحديد حتى يوم 27 من شهر يونيو الجاري، وقطار رقم 2041 «تالجو» «الأقصر - القاهرة» يعمل حتى 28 من نفس الشهر.
 

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