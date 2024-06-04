سحب مستحضرات دوائية غير مطابقة للمعايير من السوق المصري
قررت هيئة الدواء المصرية بسحب عدة مستحضرات حيوية شهيرة من السوق بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وقد تم تسليط الضوء على النقاط التالية:
1. سحب مستحضر Parabenzole المستخدم لعلاج الديدان: تم اتخاذ قرار بسحب هذا المستحضر وإيقاف تداوله بسبب عدم مطابقة التشغيلة للمعايير المعتمدة من قبل هيئة الدواء.
2. سحب مستحضر Nefertari silky body cream: تم سحب هذا المستحضر الحيوي المستخدم كمرطب للجسم أيضًا لعدم مطابقته للمواصفات.
3. أهمية عدم الحصول على المستحضرات المسحوبة: تم التأكيد على أن هذه المستحضرات قد تسبب أضرارًا صحية كالحساسية للمستهلكين في حال استخدامها.
4. جهود هيئة الدواء في ضبط السوق الدوائي: أشار المسؤول في اتحاد الغرف التجارية إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لضمان سلامة الأدوية المتداولة وفقًا للمعايير العالمية.
5. أضرار الأدوية المقلدة أو غير المطابقة: تم التأكيد على الأضرار الصحية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن استخدام هذه المستحضرات غير المطابقة للمواصفات.