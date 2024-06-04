"مصيدة الموت".. وصلة بركة بطريق قنا الصحراوي تحصد الأرواح.. ومطالب بتطوير الطريق

رغم الاهتمام المتزايد من الحكومة، بمشروعات تطوير الطرق السريعة والبنية التحتية، إلا أن طريق نجع حمادي – قنا الصحراوي، يمثل تحديًا كبيرًا للمسافرين على ذلك الطريق لما وصل إليه الحال، بسبب عمل وصلة جديدة، دون تمهيدها ورصفها، مما أدى إلى قيام السائقين بقطع الطريق المقابل، مما يؤدى إلى حوادث متكررة، وسط مناشدات من المواطنين بترميم وتطوير تلك الوصلة التي أصبحت "مصيدة للموت".

يقول محمود عاطف، موظف، إن الوصلة التي تم عملها مؤخرًا على الطريق، والتي يبلغ طولها قرابة كيلومترا، نتج عنها العديد من الحوادث، وذلك لأن السبب هو قيام السائقين بالسير في الاتجاه المعاكس بسبب تهالك تلك الوصلة وعدم رصفها وتمهيدها لهم، مما أدت إلى العديد من الإصابات وفقد على إثرها البعض أرواحهم.

وتابع عبادة محمود، من الاهالي، أن تلك الوصلة أو "مصيدة الموت" كما أطلق عليها الأهالي، لا بد من العمل على تطويرها، نظرًا لكونها استكمالًا للطريق الصحراوي، بالقرب من قرية بركة النموذجية، ولكن على الرغم من التطوير المستمر في قطاع الطرق، إلا أن تلك الوصلة أهمل القائمون عليها وتجاهلها في أعمال التمهيد وعدم رصفها، مما يضطر السائقين بسلوك الاتجاه المعاكس لآنه ممهد ولا يسبب أضرارا للسيارات.

ويوضح حسام خليل، صاحب شركة، أن الدول في الخارج حين يريدون تغيير مسار ما لطريق معين، يتم أولا تمهيد الطريق ورصفه، ومن ثم غلق الطريق القديم، وليس العمل على فتح تلك الوصلة الجديدة دون تطبيق أدنى معايير الأمان والسلامة على الطريق، ولذلك أصبحت تلك الوصلة بوابة جديدة للآخرة.

وطالب المئات من أهالي مراكز شمال محافظة قنا، والمسافرين من قنا إلى سوهاج، بضرورة العمل على رصف تلك الوصلة، وعدم إهمالها لفترة أخرى، خاصة وأن تلك الوصلة تم تحويل المسار إليها منذ ما يزيد عن عام أو أكثر، نتج خلالها عشرات الحوادث ولفظ البعض أنفاسهم الأخيرة.