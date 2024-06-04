إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني آخر العام في محافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

الانتهاء من تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية بالقليوبية



قالت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم الانتهاء أمس الأحد من أعمال تصحيح كراسات الإجابة لمواد الشهادة الإعدادية 2024، ويجري الآن أعمال الرصد والمراجعة.

ومن المقرر أن يعتمد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني آخر العام مساء الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.

مؤشرات: أكثر من ألف طالب حصلوا على الدرجات النهائية



أكدت المصادر أن المؤشرات الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة القليوبية تشير إلى حصول أكثر من 90 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية، وما يقرب من 170 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.

كما حصل أكثر من 200 منهم على الدرجة النهائية في الرياضيات، وأكثر من 100 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة الحاسب الآلي. وفي مادة العلوم، حصل أكثر من 400 طالب وطالبة تقريبًا على الدرجة النهائية.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في القليوبية



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني كما يلي:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية

قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2024 الفصل الدراسي الثاني بلغ 111،750 موزعين على 440 لجنة، منهم 1،670 طالب وطالبة للإعدادية المهنية و7 طلاب مكفوفين و50 طالب من الصم وضعاف السمع على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.