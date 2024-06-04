ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية: خطوات الاستعلام برقم الجلوس والاسم
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في مصر، الخطوات التفصيلية للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم عبر مواقع وبوابات التعليم الإلكترونية المختلفة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024
- بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر كالقاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها.
- يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس والاسم من خلال بوابات التعليم الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.
- للاستعلام عن النتيجة في محافظة القليوبية على سبيل المثال، يمكن للطلاب زيارة بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة والقيام بالخطوات التالية:
1. الدخول على الموقع الإلكتروني
2. تحديد المرحلة التعليمية (الشهادة الإعدادية)
3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
4. الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة
- يتم الإعلان عن نسب النجاح والعشرة الأوائل على مستوى كل محافظة بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص.
- تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لمواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل الجهد على الطلاب في الحصول على نتائجهم.