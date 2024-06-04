ينظر خبراء لفرينكي دي يونغ، على أنه القلب النابض لمنتخب هولندا و"أستاذ التمريرات" الذي تعد فطنته في خط الوسط مفتاحًا لآمال بلاده في النجاح ببطولة "يورو 2024" في ألمانيا.

فرينكي دي يونج.. قلب هولندا النابض في اليورو

وتعني إصابة الكاحل الغريبة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع برشلونة أمام ريال مدريد في أبريل (نيسان) الماضي، أن هناك قلقًا بشأن الحالة التي سيكون عليها عندما تستهل هولندا مشوارها في المجموعة الرابعة أمام بولندا في هامبورغ في 16 يونيو (حزيران).

ومع ذلك، عبر مدرب "الطواحين"، رونالد كومان، عن ثقته في "أن صانع اللعب سيكون جاهزًا في الوقت المحدد.

ومع لمسته السحرية الشبابية، لا يزال دي يونغ يبدو نفس اللاعب الرائع الذي شارك دوليًا لأول مرة وهو في 21 من عمره أمام بيرو، حين قدم تمريرة حاسمة وسجل هدف الفوز وديًا في أمستردام.

وبالكاد غاب دي يونغ عن أي مباراة مع هولندا منذ ذلك الحين، حتى سبتمبر (أيلول) الماضي عندما شارك في المباراة الدولية رقم 54.

وأبعدته إصابات الكاحل والركبة عن الملاعب منذ ذلك الحين، مما أوضح مدى اعتماد هولندا عليه في خط الوسط.

وتعول هولندا على دي يونغ بشكل شبه كامل، حيث يقوم باستعادة الكرة وإعادة تدويرها أو مراوغة مدافعي المنافسين للتقدم بها للأمام أو التمرير بدقة عالية.

ولطالما تمتع برباطة جأش في التعامل مع الكرة والقدرة على كسر خطوط المنافس عن طريق مراوغته.

وغالبًا ما يعتمد عليه كلاعب خط وسط متأخر لتحديد نسق المباراة، ولكن مع تعدد خصائصه، يستطيع لعب أدوار مختلفة كلاعب خط وسط دفاعي أو لاعب وسط محوري أو حتى كصانع لعب، حتى أن كومان اعتمد عليه كمدافع ذات مرة في تشكيلة المنتخب.

لكن في بطولة أوروبا وإذا كان لائقًا، أوضح كومان أين سيستخدم دي يونغ (27 عامًا) وقال: "بالنسبة لي، أعتقد أنه يؤدي بشكل أفضل عندما يلعب كلاعب وسط متأخر".

لكن في الوقت نفسه، انتقد المدرب كومان معدل تحويل دي يونغ الفرص لأهداف وقال: "أعلم أن فرينكي يتمتع بقدر كبير من الكفاءة كلاعب للمساعدة في تحضير اللعب من الخلف، لكن كان عليه أيضًا أن يمنح الفريق المزيد من الهجوم، لقد تحدثنا عن هذا ويتعين عليه تسجيل المزيد من الأهداف".

ولمع دي يونغ في أياكس موسم 2018-2019، عندما بلغ الفريق الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يهدر برشلونة أي وقت في التعاقد مع دي يونغ في صفقة بقيمة 86 مليون يورو ويلعب مع العملاق الكاتالوني طوال المواسم الخمسة الماضية، لكن تزداد التكهنات باحتمال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من الموسم المقبل.