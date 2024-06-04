جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفاتها

تصدر جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 قائمة أعلى محركات البحث على جوجل، وذلك مع اقتراب موعد بدء الامتحانات.

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الجدول الزمني والمواصفات الخاصة بالامتحانات هذا العام.

بداية الامتحانات



من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع. بينما تبدأ الامتحانات الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

إجازة عيد الأضحى



سيحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو. تستأنف الامتحانات بعد الإجازة في 22 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة

- السبت 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- السبت 29 يونيو: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو: الأحياء لشعبة علمي علوم، الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024



أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ستجرى بنفس المواصفات الفنية للعام الماضي. يشمل ذلك عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع التأكيد على صياغة الأسئلة بوضوح ودقة لتجنب التأويل.

كما أكد الوزير أن الامتحانات ستتم بنظام الكتاب المفتوح "open book"، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية كل امتحان ويسلمه في نهايته. سيتم أيضًا مراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة لضمان توفير الوقت الكافي للطلاب.