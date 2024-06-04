استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في بداية تداولات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 داخل سوق الصاغة في مصر، بعد تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات لكل جرام. وسجلت الأونصة في بورصة الذهب العالمية 3228 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في السوق المحلية كما يلي:

- سعر الذهب عيار 24: 3548 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب عيار 21: 3105 جنيهات للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 2661 جنيهًا للبيع.

- سعر الجنيه الذهب: 24840 جنيها للبيع.

سعر الذهب بالمصنعية

تضاف إلى أسعار الذهب تكلفة المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر. الأسعار التالية تشمل المصنعية:

- سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية: 3648 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية: 3205 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية: 2761 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بالمصنعية: 24940 جنيها.

تبقى أسعار الذهب ثابتة بعد التراجع الأخير، مما يتيح فرصة للمستهلكين لشراء الذهب بنفس الأسعار دون زيادة جديدة في تكاليف المصنعية.