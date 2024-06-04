عاجل| أزمة في الأسواق الروسية بسبب نقص البطاطس المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

عاني السوق الروسي من أزمة ارتفاعات في أسعار البطاطس بسبب نقص الكميات المتوافرة منها بعد تراجع حجم واردات البطاطس المصرية، التى تعتمد روسيا  بشكل رئيسي على تلبية كافة احتياجاتها المحلية منها.

 

 وقال المدير التنفيذي لاتحاد منتجي البطاطس (البطاطا) أليكسي كراسيلنيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم، إن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في السوق الروسية يعود إلى انخفاض إمداداتها من مصر.

 

وتوقع المسؤول الروسي  أن تكون  زيادة أسعار البطاطس مؤقتة، إذ من المتوقع توريد البطاطس من الحقول الروسية قريبا.

 

وقال كراسيلنيكوف إن مصر، التي كانت تزودنا عادة بنحو 300 - 500 ألف طن من البطاطا في هذه الفترة شهري مايو ويونيو، خفضت الإمدادات إلى السوق الروسية ما أدى إلى عجز في السوق الروسية".

 

 وكانت مصر سجلت رقما قياسيا  في حجم تصدير البطاطس الموسم 23/24 ، حيث بلغت حجم صادراتها منها   حوالى ٦٥٠ ألف طن حتى 20 مايو الجاري وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزير الزراعة.

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