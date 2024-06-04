تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 انخفاضًا ملحوظًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تراجع بمعدل 20 قرشًا في المتوسط، وفقًا لقيم البيع والشراء.

نستعرض فيما يلي تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



- سعر الشراء: 47.07 جنيه (انخفاض بقيمة 19 قرشًا)

- سعر البيع: 47.21 جنيه

أسعار الدولار في البنوك المختلفة



البنك الأهلي المصري

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

بنك مصر

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

بنك الإسكندرية

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

بنك القاهرة

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

بنك قناة السويس

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

- سعر الشراء: 47.20 جنيه

- سعر البيع: 47.30 جنيه

المصرف المتحد

- سعر الشراء: 47.10 جنيه

- سعر البيع: 47.20 جنيه

توضح هذه البيانات أن سعر الدولار شهد تراجعًا طفيفًا في مختلف البنوك، مما يعكس تحركات السوق والتغيرات في العرض والطلب على العملة الخضراء في السوق المصري.