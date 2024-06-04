هجوم على فرع كنتاكي في بغداد: تصاعد التوترات والاعتقالات

قامت قوات الأمن العراقية بحملة مكثفة لمواجهة مثيري الشغب في بغداد، حيث هاجموا فرعًا لسلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن (KFC)، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالذخيرة الحية واعتقال 12 على الأقل، وفقًا لتقارير من مصادر أمنية وطبية عراقية نقلتها رويترز.

التفاصيل الرئيسية



- الهجوم وقع على فرع كنتاكي في شارع فلسطين ببغداد، وهو الهجوم الثالث على الأقل خلال أسبوع قليل.

- جماعة "كتائب حزب الله العراقية" أصدرت بيانًا داعية العراقيين إلى "مقاطعة وطرد" العلامات التجارية الأمريكية.

السياق الإقليمي والاقتصاد



يسعي العراق لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال فتح أبوابه للشركات العالمية، على الرغم من الهجمات المتبادلة بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات الأمريكية.

تواجه العلامات التجارية الغربية في عدة مناطق من العالم حملات مقاطعة كاحتجاج على الأحداث في غزة والتي تعبر عن الغضب العام نحو العمليات العسكرية الإسرائيلية.

هذه الأحداث تبرز تصاعد التوترات في العراق وتأثيراتها على الساحة الاقتصادية والسياسية، مع استمرار التواجد الأمريكي والتأثيرات الإيرانية المتزايدة في البلاد.