استقرار أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، بدأ العديد من المواطنين في مصر في البحث عن بدائل، ومنها أسعار الأسماك التي شهدت استقرارًا اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، وفقًا للتقارير الصادرة عن سوق العبور للجملة بالقاهرة.

قائمة بأسعار وأنواع السمك اليوم

1. البلطي 1: من 59 إلى 63 جنيه.

2. البلطي 2: من 56 إلى 58 جنيه.

3. البلطي أسواني: من 30 إلى 70 جنيه.

4. الفلية بلطي: من 50 إلى 250 جنيه.

5. القشر بياض: من 100 إلى 170 جنيه.

6. البياض املس 1 بلدي: من 90 إلى 130 جنيه.

7. البياض املس 2 خليجي: من 40 إلى 80 جنيه.

8. القراميط - شيلان: من 30 إلى 70 جنيه.

9. الثعابين: من 50 إلى 350 جنيه.

10. المكرونة سويسي: من 75 إلى 135 جنيه.

11. الموسى: من 190 إلى 390 جنيه.

12. السبيط - كاليماري - سابيا: من 190 إلى 390 جنيه.

13. القرش: من 60 إلى 90 جنيه.

14. الحدادي: من 20 إلى 30 جنيه.

15. الكابوريا: من 40 إلى 210 جنيه.

16. المرجان 2: من 65 إلى 105 جنيه.

17. المرجان مجمد: من 30 إلى 50 جنيه.

18. الجمبري 2: من 360 إلى 500 جنيه.

19. البوري 1: من 100 إلى 140 جنيه.

20. البوري 2: من 85 إلى 95 جنيه.

21. المازليا - كشر: من 90 إلى 130 جنيه.

22. الشعور: من 90 إلى 130 جنيه.

23. الوقار: من 100 إلى 160 جنيه.

24. القاروص - لوت: من 90 إلى 170 جنيه.

25. كيلو دنيس: من 100 إلى 250 جنيه.

هذه الأسعار تعكس الاستقرار النسبي في سوق الأسماك اليوم، مما يجعلها خيارًا محتملًا للعديد من المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.