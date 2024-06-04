انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال چورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر شهدت انخفاضًا يتراوح بين 10 إلى 30%، وأن هناك بعض الشركات التي قدمت عروض تقسيط على الأجهزة مدتها 18 شهر دون فوائد أو رسوم إدارية.

وأوضح سدرة أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، وأنه يأمل أن يستمر هذا الاستقرار لمدة عام حتى يطمئن المستهلكون. 

كما أشار إلى تراجع نسبة الركود في حركة شراء الأجهزة الكهربائية من 80% إلى 30% بسبب قدوم فصل الصيف والحاجة لشراء المراوح والتكييفات.

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Elfagr.org

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