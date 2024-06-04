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ننشر مصروفات العام الدراسي الجديد 2024/2025

أرشيفية
أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

يرصد" الفجر" خلال التقرير مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2024/2025

-الصف أول رياض أطفال: سداد كامل 312 جنيهًا، وأبناء العاملين 180 جنيهًا، وحالات الإعفاء 36 جنيهًا.

-الصف الأول الابتدائي: سداد كامل 312 جنيهًا، أبناء عاملين 180 جنيهًا، حالات الإعفاء 36 جنيهًا.

-الصف الأول الإعدادي: سداد كامل 312 جنيهًا، أبناء العاملين 128 جنيهًا، حالات الإعفاء 33 جنيهًا.

-الصف الأول الثانوي العام: سداد كامل 527 جنيهًا، أبناء العاملين 302 جنيهًا، حالات الإعفاء 65 جنيهًا.

-الصف الأول الثانوي الفني، سداد كامل 227 جنيهًا، أبناء العاملين 144 جنيهًا، حالات الإعفاء 50 جنيهًا.

-الصف الأول ثانوي عام خدمات: سداد كامل 2227 جنيهًا، أبناء العاملين 1152 جنيهًا، حالات الإعفاء 665 جنيهًا.

-الصف الأول الثانوي فني خدمات، سداد كامل 2027 جنيهًا، أبناء العاملين 1044 جنيهًا، حالات الإعفاء 800 جنيهًا.

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