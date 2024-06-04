بوروسيا مونشنجلادباخ يتعاقد مع كيفن شتوجر لاعب بوخوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط كيفن شتوجر في صفقة انتقال حر، قادما من فريق بوخوم، منافسه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

بوروسيا مونشنجلادباخ يتعاقد مع كيفن شتوجر لاعب بوخوم

وقع شتوجر على عقد مع مونشنجلادباخ حتى يونيو 2027.

وقال رولاند فيركوس، مدير الإدارة للشؤون الرياضية في مونشنجلادباخ "كيفن لاعب مخضرم بالدوري الألماني وأصبح قائدا حقيقيا في الأندية التي دافع عن ألوانها في الفترة الأخيرة. دائما ما يشكل خطورة في خط الهجوم من خلال تمريراته الذكية المبدعة وكراته الثابتة وعرضياته المتقنة، كما يجيد تسجيل الأهداف".

txt

كونسيساو يرحل عن بورتو بعد 7 سنوات

txt

رومينيجه يوجه تحذير عاجل لكومباني

ساعد شتوجر مؤخرا فريقه السابق بوخوم على البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني بعد أن تمكن من تعويض خسارته صفر / 3 أمام فورتونا دوسلدورف ذهابا في ملحق الصعود والهبوط بالمسابقة.

وصرح شتوجر "أتطلع للتعرف على الفريق والجهاز الفني شخصيًا. أريد أن أقدم كل ما لدي. إنني متحمس للغاية للعب وأريد التأكد من أننا سنحقق النجاح معا".

 

بوروسيا مونشنجلادباخ كيفن شتوجر صفقة انتقال حر بوخوم بوندسليجا

مواد متعلقة

صباح الكورة.... أزمة طاحنة في ريال مدريد بطلها مبابي وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الأحلام وموقف الأهلي من بيع أفشة

نيمار يقرر بيع حذاءه المطلي بالذهب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إحالة سائق "أوبر" المتهم بمحاولة خطف فتاة في مدينة نصر للجنايات

عاجل - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟

عاجل.. إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال في حادث دهس شخص بطريق الفيوم

عزة مصطفى: "الخطر اللي إحنا فيه ده محصلش قبل كده"

الاتحاد الإنجليزي يتجه لإيقاف باكيتا مدى الحياة

عاجل| رسميًا زيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية

عاجل.. التحفظ على المطرب أحمد جمال في الجيزة

فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج