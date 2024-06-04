إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية ٢٠٢٤

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن عمليات رصد ومراجعة درجات طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة تجري حاليًا، ومن المقرر عرض النتائج على الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاعتمادها فور الانتهاء.

تفاصيل عمليات التصحيح والمراجعة



أوضح المصدر أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تجري بسرعة ودقة لضمان حصول كل طالب على حقه، حيث انتهت عمليات التصحيح ويتم حاليًا التدقيق والمراجعة.

إحصائيات عن الامتحانات



ذكر المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 142،713 طالبًا وطالبة، موزعين على 795 لجنة امتحانية. منها:

- 775 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، تستوعب 141،530 طالبًا وطالبة.

- 10 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، تستوعب 1،100 طالب وطالبة.

- 8 لجان لطلاب مدارس الأمل، تستوعب 71 طالبًا وطالبة.

- لجنة لطلاب مدارس النور، تستوعب 10 طلاب.

- لجنة بمستشفى 57357 تضم طالبين.

توزعت اللجان على مستوى 20 إدارة تعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.